Pallanuoto, per la Centumcellae è tempo di esordio

Dopo tanti allenamenti è finalmente tempo di giocare per l’Ipertecnica Centumcellae. La formazione civitavecchiese domani alle 16.30 al PalaGalli giocherà la prima giornata del nuovo campionato di serie C maschile, girone Lazio-Sardegna. Si tratta di un impegno ostico per i biancorossi che ospiteranno la Sis Roma, una delle squadre migliori del proprio raggruppamento. C’è grande fiducia intorno al nuovo team civitavecchiese allenato da Daniele Simeoni e che può contare su diversi giocatori di ottimo livello. Domani la prima prova ufficiale allo Stadio del Nuoto.