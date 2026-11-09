Vincenzo Pastorelli ha deciso di dimettersi dal suo incarico di dirigente della Nautilus. Lo ha fatto tramite una lettera inviata alla sua ormai ex società e in cui ha spiegato le sue motivazioni.

“Con molto dispiacere – ha spiegato Pastorelli – comunico le mie dimissioni da Dirigente di Codesta Società , la mia storia e avventura con Voi tutti è terminata. Dopo quasi 4 anni con la Nautilus Civitavecchia, iniziata nella stagione agonistica 2023-2024, straordinari nei due anni in A2, dove sono stato veramente bene, considerato e valutato dalla società persona importante in base anche ai miei 40 anni di storia con la pallanuoto, Dirigente, Allenatore e per tutto quello che serviva per l’attività della squadra.

Dopo che la società è stata promossa in A1 l’atteggiamento della società nei miei confronti è cambiato completamente , incarichi diminuiti e considerazione …. Zero.

Ho dato tanto a questa società , le ragazze mi vogliono bene , e in questo momento ho perso tutto l’entusiasmo che avevo , non mi diverto più, questo impegno se prima non vedevo l’ora di iniziare gli allenamenti, adesso è diventato pesante , fatico molto mentalmente ad essere presente in piscina.

Per tale motivo lascio tutto e voglio godermi la vita con la mia famiglia moglie, figli e nipoti. Grazie a tutte quelle persone che mi hanno voluto bene e che hanno ritento importante la mia presenza nella Società”.