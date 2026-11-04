Da domani a domenica la Nautilus sarà impegnata ad Istanbul, in Turchia, per il Qualification Round #1 della Conference Cup. Il Direttore Sportivo Mario Bianchi ed il Direttore Tecnico Daniele Lisihanno anticipato la partenza per poter partecipare alla riunione tecnica con gli arbitri e con le altre squadre. Il resto della squadra partirà domani. Esordio il giorno 6 Novembre alle ore 10 contro le maltesi del San Giljan ASC.

Il sorteggio che ha definito il cammino europeo della Nautilus l’ha inserita in un girone che comprende le squadre turche del Galatasaray SK e Nevşehir Belediye SK, le tedesche del SSV Esslingen e le maltesi del San Giljan ASC. La squadra civitavecchiese si prepara così a

vivere un appuntamento di grande prestigio, con l’obiettivo di portare il nome di Civitavecchia e di tutto il territorio in alto in Europa.

Il San Giljan ASC è una squadra abituata a giocare partite intense e fisiche. La sua pallanuoto potrebbe mettere alla prova la tenuta atletica e la capacità della Nautilus di reagire nei momenti più delicati.

L’SSV Esslingen porta in acqua organizzazione, disciplina tattica e una solida cultura pallanuotistica. Sarà un confronto impegnativo, nel quale la Nautilus dovrà mantenere alta la concentrazione e gestire con attenzione ogni fase della partita.

Il Nevşehir Belediye SK, altra squadra turca, conosce bene l’ambiente e potrà contare sul sostegno del pubblico. Sarà un’avversaria da non sottovalutare, soprattutto per la familiarità con il contesto e con le condizioni del torneo.

Il Galatasaray SK rappresenta sicuramente la realtà più prestigiose del raggruppamento. La formazione turca potrà contare sul fattore campo e su una tradizione sportiva di alto livello: sarà probabilmente l’avversaria più attrezzata e il riferimento principale del girone.

Per l’occasione abbiamo rivolto qualche domanda al Direttore Sportivo

Mario Bianchi. Che significato ha questo appuntamento per la città?

«È un’occasione importante per Civitavecchia e per tutto il territorio. Non dimentichiamoci che l’attività della Nautilus, oltre che a Civitavecchia, si svolge anche a Bracciano, Tarquinia e Viterbo. Porteremo il nome della nostra città fuori dai confini italiani e lo faremo con grande orgoglio. Mi auguro che anche le istituzioni possano far sentire alla squadra la propria vicinanza. Dalla Turchia vogliamo sentire la voce della nostra città. Seguiteci in streaming su www.euroaquaticstv.com e sulle nostre pagine social: sarà come tornare

a quel mitico 1976».

Il suo invito è rivolto soprattutto agli abitanti del territorio:

«Assolutamente sì. Chiedo a tutti i civitavecchiesi ed a tutti gli appassionati di pallanuoto del territorio di seguirci. Essendo le partite trasmesse in streaming dalla Turchia, sarà possibile viverle in diretta anche da casa. Mi piacerebbe che tanti cittadini si collegassero e facessero sentire la propria voce. Le ragazze devono sapere che, anche se saranno lontane da casa, dietro di loro ci sarà un territorio intero».

Per la Nautilus anche un impegno economico non indifferente:

«Certamente. Ringrazio i nostri main sponsor Wish-it, Specht e Jin Feng che anche questa volta non hanno fatto mancare il loro sostegno. Ma il loro contributo straordinario non è stato sufficiente a coprire integralmente il costo della trasferta e, dove non sono arrivati gli

sponsor, i dirigenti si sono autotassati. Se passeremo il turno, a fine Gennaio 2027 si svolgerà il Qualification Round #2. A meno di improbabili novità riguardo la riapertura del Palagalli (che ci consentirebbe di ospitare il turno a casa nostra), saremo di nuovo costretti ad una onerosa trasferta in un altro paese europeo. Speriamo che per gennaio uno o più imprenditori illuminati si rendano conto dell’importanza per la crescita di tutto il territorio della partecipazione di una squadra locale ad una competizione europea e che quindi ci forniscano il loro indispensabile sostegno economico».

Che cosa si aspetta dalla squadra?

«Che giochi con coraggio. Il Galatasaray, l’Esslingen, il San Giljan e il Nevşehir sono avversarie importanti, ma noi come loro abbiamo conquistato in piscina il diritto ad essere lì. Con il Direttore Tecnico Daniele Lisi abbiamo lavorato in maniera meticolosa sulla

preparazione. Alle ragazze chiedo di vivere questa esperienza con entusiasmo e con la consapevolezza di rappresentare un intero territorio. Per la Nautilus sarà dunque un girone di grande valore, con avversarie diverse per caratteristiche e stile di gioco. Proprio

per questo serviranno preparazione, compattezza e la capacità di affrontare ogni gara con la giusta mentalità».

Un messaggio finale?

«Collegatevi, guardate le partite e fate sentire la vostra voce. Quando le nostre ragazze entreranno in acqua in Turchia, vorrei immaginare che a Civitavecchia e su tutto il territorio ci saranno tanti appassionati davanti allo schermo a tifare per loro. Non saremo soltanto una squadra o una società. Saremo Civitavecchia e tutto il territorio: da Tarquinia a Viterbo, da Bracciano a Ladispoli. Nonostante la lontananza siamo sicuri che alle ragazze arriverà forte e chiaro il sostegno della nostra gente».

IL CALENDARIO DELLA NAUTILUS

Conference Cup – Qualification Round #1 – Istanbul, Turchia 5-8 novembre 2026.

6/11/2026 ore 10 Nautilus Civitavecchia ASD – 🇲🇹 San Giljan ASC

6/11/2026 ore 17 🇩🇪 SSV Esslingen – Nautilus Civitavecchia ASD

7/11/2026 ore 19 🇹🇷 Nevşehir Belediye SK – Nautilus Civitavecchia ASD

8/11/2026 ore 13 🇹🇷 Galatasaray SK – Nautilus Civitavecchia ASD

Le prime tre squadre classificate accedono al Qualification Round #2

In diretta streaming su www.euroacquaticstv.com

Aggiornamenti quotidiani sulle pagine Facebook e Instagram della Nautilus.