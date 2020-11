Pallanuoto, parte il 16 gennaio il campionato della Snc

Quattro, e non due come in passato, i gironi con il quale sarà composto il torneo con le partite che si disputeranno ogni quindici giorni per permettere il recupero di eventuali match non disputati per il Covid-19

Dopo diverse settimane di riunioni la Federnuoto ha ufficialmente comunicato l’inizio dei campionati di A2 di pallanuoto maschile con la prima partita dei civitavecchiesi in programma per il 16 gennaio. Un torneo di A2 molto diverso rispetto agli anni passati con il campionato diviso in quattro gironi, e non due come negli anni passati, composti da sei squadre ciascuno che si affronteranno in cinque gare di andata e di ritorno. Partite che verranno disputate ogni quindici giorni per permettere nell’arco della stagione di poter recuperare eventuali match saltati per via del Covid-19. Due le promozioni in A1 e quattro le retrocessioni in serie B con calendarizzazione di play off e play out che verrà stabilità nei prossimi mesi. Tutti i giocatori e membri dello staff tecnico dovranno sottoporsi al tampone a 72 ore prima dell’inizio di ogni partita con la Federnuoto che stabilito un fondo di 20 euro per l’esame di ogni giocatore e allenatore per eseguire l’esame.