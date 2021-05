Pallanuoto, pareggio che sa di vittoria per l’Nc Civitavecchia

La più bella Nc Civitavecchia della stagione ferma sul pari la capolista Anzio nell’ultima giornata della regular season di A2. I rossocelesti hanno impattato sul 9-9 al PalaGalli contro la squadra che ha dominato il girone Centro e che finora aveva vinto tutte le gare disputate. Una gara tutta cuore e grinta per i padroni di casa che sono stati avanti per due tempi, hanno subito la veemente rimonta degli ospiti e poi hanno saputo portare a casa un pareggio che sa di vittoria. Protagonista del match Romiti, a segno 4 volte, in rete anche Pagliarini, doppietta, Castello, Minisini e Stefano Ballarini. In classifica l’Nc chiude la regular season al quinto posto e ai playout, in semifinale, se la vedrà con la Canottieri Napoli. Una sfida fattibile per i civitavecchiesi a patto che ripetano le ultime due ottime prestazioni.