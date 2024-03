Pallanuoto, pareggio casalingo per la Nautilus

Una partita dai due volti e un pareggio che forse alla fine può anche essere accolto come un buon punto. La Nautilus Civitavecchia ha impattato sull’11-11 al PalaGalli contro i Castelli Romani, nella prima giornata di ritorno di serie A2. La gara è stata equilibrata e con qualche polemica, con l’arbitro del match che sicuramente non era nella sua migliore giornata. A farne le spese è stata Tortora, espulsa nel secondo tempo. La squadra guidata da Lisi è andata avanti anche di due reti ma tra secondo e terzo parziale è poi scivolata sotto nel punteggio. Ad inizio quarto tempo le padrone di casa erano addirittura sul -3 ma hanno avuto la forza di pareggiare. Un punto che alla vigilia non era il risultato sperato, visto che si affrontavano la Nautilus terza e i Castelli Romani penultimi, ma che alla fine le civitavecchiesi portano a casa sperando di fare meglio nelle prossime gare.