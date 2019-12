Pallanuoto, nuova importante partnership per la Coser

La Coser nuoto waterpolo femminile e’ onorata di annunciare l’accordo per la stagione 2019/2020 come main sponsor con la compagnia ZTE, azienda internazionale leader nel settore delle telecomunicazioni. L’accordo con il colosso cinese delle TLC (che in Italia vanta 14 sedi operative da nord e sud e movimenta circa 2.500 persone tra diretti e indotto), è un regalo di Natale per la società civitavecchiese che sta gettando le basi per il progetto waterpolo femminile per le prossime stagioni e riportare a livello nazionale il club del presidente Antonio Parisi. La partnership è stata siglata tra il Direttore sportivo Cesare Barbetta e Alessio De Sio, Chief Communication and Institutional Officer di Zte Italia.

ZTE, che ha la sua sede principale a Shenzhen in Cina, fattura circa 14 miliardi di dollari ed ha oltre 80.000 dipendenti nel mondo.