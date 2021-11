Pallanuoto, nulla da fare per l’Nc Civitavecchia contro il Vis Nova

Terza sconfitta consecutiva per l’Nc Civitavecchia. Nella terza giornata del campionato di serie A2, girone Sud, i rossocelesti hanno perso per 12-8 allo Stadio del Nuoto di Monterotondo contro il Vis Nova degli ex Alessandro ed Enrico Calcaterra, quest’ultimo a segno con una tripletta. Per la squadra del neo presidente Tombolelli poker di Pagliarini, doppietta di Romiti e gol di Carlucci e Urbani. Nel secondo tempo il capitano rossoceleste ha fallito un rigore. I romani rimangono primi a punteggio pieno mentre i civitavecchiesi sono ultimi a quota zero.