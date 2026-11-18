Larga sconfitta per la Nautilus Civitavecchia nel turno infrasettimanale valido per la settima giornata del campionato di serie A1 femminile. Come previsto le padrone di casa della Sis Roma si sono rivelate troppo forti e hanno vinto con il risultato di 21-3. Nel primo tempo le civitavecchiesi sono riuscite a resistere, con le romane avanti 3-1, ma già dal secondo parziale la differenza si è fatta sempre più netta. Per le verdeazzurre doppietta di Ilic e rete di Aurora Braccini. In classifica non cambia nulla con la Nautilus sempre penultima con tre punti e che sabato giocherà l’importantissima sfida salvezza casalinga contro la Lazio.