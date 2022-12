Pallanuoto, netto ko per l’Nc Civitavecchia a Napoli

Terza sconfitta consecutiva per l’Nc Civitavecchia ma stavolta prevedibile. I rossocelesti hanno ceduto fuori casa alla Canottieri Napoli per 19-11. Gara che era iniziata benissimo per Romiti e compagni avanti 4-2 a fine primo tempo ma i campani hanno poi rimontato nel secondo parziale per effetto del solito blackout rossoceleste. Napoli che ha chiuso definitivamente la contesa nel terzo tempo dove l’Nc si è sciolta come neve al sole. Per i civitavecchiesi cinque reti di Pagliarini, tripletta di Carlucci, doppietta di Romiti e gol di Urbani. Il sette guidato da Baffetti e Pagliarini rimane a quota 3 in classifica e adesso avrà gli ultimi due impegni del 2022, entrambi al PalaGalli, contro Florentia e Olympic Roma.