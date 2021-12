Pallanuoto, Nc: serve un’altra vittoria

L’Nc Civitavecchia vuole passare un bel Natale. Per farlo servirà conquistare la seconda vittoria consecutiva nella gara in programma domani, ore 15 al PalaGalli. Avversario dei rossocelesti, che hanno 3 punti in classifica, sarà il Tuscolano, formazione ultima ancora ferma a quota zero. In caso di successo Romiti e compagni si porterebbero a 6 punti dando una svolta alla stagione. Dovrebbe tornare a disposizione anche Visciola, indisponibile nell’ultimo match vinto a Latina.