Pallanuoto, Nc: serve la seconda vittoria consecutiva

Dopo la bella vittoria contro il Latina arriva un’altra sfida salvezza molto importante per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti faranno visita domani al Tuscolano, nella gara che si giocherà al Foro Italico di Roma con primo scatto al centro alle 19.30. Si gioca la sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile, girone Sud, e il match si preannuncia equilibrato e molto sentito tra due squadre che si sono affrontate tante volte negli ultimi tempi. Lo scorso anno Romiti e compagni fecero l’impresa proprio in trasferta mentre nella gara d’andata di questa stagione è arrivato il successo dei romani per 5-4 al PalaGalli. Al momento la classifica sorride decisamente al Tuscolano che è quintultimo, e sarebbe quindi salva direttamente senza passare dai playout, con 13 punti in 13 partite disputate. Di contro l’Nc è ultima con 6 punti ma ha giocato due gare in meno. I rossocelesti sono la squadra in lotta per la salvezza con meno reti subite ma anche con l’attacco peggiore dell’intero girone Sud.