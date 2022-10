Si è tenuta questo pomeriggio al PalaGalli la conferenza stampa dell’Nc Civitavecchia in cui è stato confermato il ripescaggio in serie A2. Una scelta difficile quella di accettare di tornare nella serie cadetta, ma condivisa da tutti, dai giocatori ai dirigenti, come spiega Paolo Urbani.

“Siamo stati informati della possibilità di giocare in serie A2 – commenta il presidente dell’Nc Civitavecchia – solamente lo scorso 10 ottobre. In cuor mio ormai pensavo di disputare la serie B, un campionato più tranquillo in cui far crescere i giovani ma quando ci è stata prospettata la possibilità del ripescaggio abbiamo deciso di fare una riunione con giocatori, dirigenti e tutto il nostro staff. Preparare una squadra per una categoria così difficile non è affatto scontato ma tutti, dal primo all’ultimo, abbiamo deciso senza indugi di accettare. Civitavecchia merita la serie A2”.

Per l’Nc Civitavecchia parte adesso la caccia allo straniero. Per rinforzare la squadra il club rossoceleste sta infatti sondando il mercato alla ricerca di un giocatore libero che possa fare la differenza da subito. Il campionato di serie A2 partirà già il 5 novembre con la prima giornata che vedrà l’Nc Civitavecchia far visita alla Lazio, squadra retrocessa dalla serie A1 nella passata stagione.

L’allenatore della Nc Civitavecchia Baffetti e il presidente Urbani