Pallanuoto, Nc: rialza la testa con l’Ancona

Dopo la brutta e pesante sconfitta, sia per il morale che per la classifica, contro il Tuscolano, l’Nc Civitavecchia torna in acqua per cercare di rialzare la testa. I rossocelesti ospitano domani, con primo scatto al centro alle ore 15, al PalaGalli la Vela Nuoto Ancona. La curiosità del match è relativa al fatto che si gioca la settima giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile, girone Sud, ma le due squadre non si sono ancora sfidate in questa stagione. Il match di andata è infatti stato rinviato per due volte, a causa del covid, e la Fin non ha ancora stabilito la data del recupero.