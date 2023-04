Pallanuoto, Nc: o vinci o sei fuori

Per l’Nc Civitavecchia arriva la gara da dentro o fuori che deciderà se i rossocelesti avranno possibilità di salvezza o chiuderanno per la seconda volta consecutiva all’ultimo posto con annessa retrocessione in serie B. Domani alle ore 15 i civitavecchiesi faranno visita all’Ischia, nella gara che si giocherà alla piscina Scandone di Napoli ed è valida per la terzultima giornata del campionato di serie A2, girone Sud. Match ricco di tensione con i rossocelesti che dovranno ricucire lo svantaggio di due punti dai campani e dovranno farlo senza lo squalificato Romiti.