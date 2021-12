Pallanuoto, Nc così non va: al PalaGalli passa il Tuscolano

La più brutta Nc Civitavecchia della stagione cede al Tuscolano nell’importante sfida salvezza valida per la sesta giornata del campionato di A2. Al PalaGalli i romani hanno vinto per 5-4 in una gara che ha visto i padroni di casa scarichi mentalmente e poco reattivi soprattutto in attacco. Il Tuscolano ha giocato la sua partita approfittando dei tanti errori dei civitavecchiesi e mantenendo il vantaggio acquisito nel primo tempo, chiuso sul 2-0. Un deciso passo indietro per Romiti e compagni dopo la bella vittoria di Latina. In rete per l’Nc Romiti, Iorio, Carlucci e Pagliarini. La classifica torna preoccupante per i rossocelesti di nuovo ultimi anche se in compagnia di altre squadre.