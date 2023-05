Pallanuoto, Nc con il Palermo per evitare la retrocessione matematica

L’incubo sta per diventare realtà ma l’Nc Civitavecchia vuole rinviare l’amaro verdetto. I rossocelesti domani saranno impegnati al PalaGalli contro la Waterpolo Palermo, con primo scatto al centro alle ore 15. Si gioca la penultima giornata del campionato di serie A2, girone Sud, che potrebbe essere decisiva per la retrocessione matematica dei civitavecchiesi. Il sette guidato da Marco Pagliarini ha una sola possibilità per evitare di finire per il secondo anno consecutivo all’ultimo posto della classifica con conseguente discesa in serie B: vincere e sperare che l’Ischia perda la sua gara. Con tutti gli altri risultati non ci sarà più nulla da fare e l’ultima giornata sarà ininfluente. Per quanto riguarda la formazione torna a disposizione capitan Romiti.