Pallanuoto, Nc con il Napoli e con un occhio alla sfida dell’Ischia

Una sfida difficile in una giornata che può dire tanto in chiave salvezza. L’Nc Civitavecchia domani alle 15 riceve la visita della Canottieri Napoli, nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Sud. Una sfida difficile ma in cui i rossocelesti devono provare a fare l’impresa. Romiti e compagni sono sempre ultimi in classifica, con 8 punti, e affrontano la terza della classe che di punti ne ha 35. Alla stessa ora l’Ischia penultimo, con un punto in più dei civitavecchiesi, ospiterà il Pescara che si trova al terzultimo posto con 13 punti. Se il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti dovesse perdere di sicuro vedrà almeno una delle due rivali aumentare il distacco in classifica.