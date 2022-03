Pallanuoto, Nc Civitavecchia: vincere è l’unica cosa che conta

Non è l’ultima spiaggia ma poco ci manca. L’Nc Civitavecchia torna in acqua a pochi giorni dal recupero giocato, e perso, a Sori con ancora l’obiettivo di vincere e rilanciarsi per la salvezza. Domani, con primo scatto al centro al PalaGalli alle ore 15, i rossocelesti ospitano il Latina nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Sud. Al momento la classifica vede le due squadre distanti 8 punti con il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti a quota 3 e i rivali per la salvezza che di punti ne hanno 11 ma con una gara in più giocata. Chiaro che perdere per l’Nc Civitavecchia vorrebbe dire far scappare il Latina e vedere sempre più lontana la salvezza diretta ma anche il playout. Le buone notizie arrivano dal ricordo della gara d’andata in cui è arrivato l’unico successo ottenuto dai civitavecchiesi finora.