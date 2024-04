Pallanuoto, Nc Civitavecchia: vincere è l’unica cosa che conta

Tornare alla vittoria che manca da più di un mese e mettere al sicuro il primo posto. Sono gli obiettivi ambiziosi dell’Nc Civitavecchia che domani, ore 17.30, al PalaGalli riceverà la visita del Perugia, formazione terzultima in classifica. Si tratta dell’ultima gara casalinga della regular season per i rossocelesti che sulla carta non dovrebbero avere difficoltà a centrare i 3 punti ma che sono reduci dal periodo più difficile della stagione che ha messo a rischio il primo posto. L’Aragno seconda in classifica è adesso solo a due punti di distanza e vincere domani diventa fondamentale per mantenere il vantaggio o magari incrementarlo e quindi chiudere il discorso e concentrarsi solo sui playoff.