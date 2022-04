Pallanuoto, Nc Civitavecchia: vietato sbagliare con l’Acquachiara

Arriva la partita più attesa e forse decisiva per la salvezza per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti saranno impegnati domani, ore 19, al PalaGalli nel recupero dell’ultima giornata d’andata del campionato di serie A2 maschile, girone Sud. Avversaria sarà l’Acquachiara nello scontro diretto per centrare i play-out tra le due squadre che chiudono la classifica. Da una parte ci sarà il sette guidato da Aurelio Baffetti e Marco Pagliarini, penultimo a quota 8 e reduce da due pareggi di fila contro Olympic Roma e Vela Nuoto Ancona, dall’altra i campani ultimi con soli 5 punti, a causa anche del -1 inflitto dalla Fin a causa dell’ultimo match contro il Tuscolano a cui l’Acquachiara non si è presentata per alcuni contagi covid. Vietato sbagliare per l’Nc che con un successo si porterebbe a +6 sui rivali mettendo quasi al sicuro l’accesso agli spareggi salvezza e avvicinandosi anche alle rivali che la precedono.