Secondo ko di fila per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno perso al PalaGalli per 6-3 contro la Florentia in una gara molto equilibrata e che lascia tanti rimpianti. Dopo aver chiuso il secondo tempo sul 3-3 grazie alla doppietta di Romiti e al gol di Pagliarini, i civitavecchiesi hanno sprecato due enormi opportunità nel terzo parziale per portarsi in vantaggio. Chance che invece non ha fallito la Florentia portandosi sul 5-3 e chiudendo di fatto la partita. L’Nc rimane a quota 0 in classifica ma la gara di oggi dimostra che può giocarsela per la salvezza e che i giovani crescono di partita in partita.