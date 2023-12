Pallanuoto, Nc Civitavecchia: si comincia

Prenderà il via domani il campionato di serie B per l’Nc Civitavecchia. Alle 17 i rossocelesti faranno visita al Livorno, compagine neopromossa. C’è curiosità nel vedere come i civitavecchiesi riusciranno a calarsi in una realtà che non vivono da decenni, anche se la squadra è cambiata poco rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda la formula del campionato non è prevista nessuna promozione diretta in serie A2 ma saranno diverse le squadre che si daranno battaglia nella post season. Al termine della regular season sono infatti previsti i playoff per le prime 4 classificate di ciascun girone. Per quanto riguarda invece le retrocessioni, in serie C andrà direttamente solo l’ultima in classifica mentre le squadre piazzate in ottava e nona posizione si sfideranno nei playout.