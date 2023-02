Pallanuoto, Nc Civitavecchia sempre più a fondo

Niente da fare per l’Nc Civitavecchia che subisce l’ennesimo ko di una stagione con tanti dolori e poche gioie. Ad Ancona i rossocelesti hanno ceduto per 11-6 all’unica squadra che avevano fin qui battuto in stagione. Gara in controllo dei marchigiani già nel primo tempo, chiuso sul 4-0, con i civitavecchiesi che hanno provato a reagire ma non ci sono riusciti. Per l’Nc doppiette per Romiti e Pagliarini, in rete anche Mazzi e Valerio Di Bella. Romiti e compagni rimangono ultimi con 5 punti, a -4 dall’Ischia penultimo.