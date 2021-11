Pallanuoto, Nc Civitavecchia pronta al debutto in A2

E’ arrivato l’atteso momento dell’esordio stagionale per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti scenderanno in acqua domani alle ore 15, al PalaGalli, nella prima giornata del nuovo campionato di serie A2 maschile. Avversario sarà il Sori in quella che sulla carta dovrebbe essere una sfida salvezza. Novità importante per quanto riguarda il pubblico che potrà assistere alla gara. Al fine di consentire agli appassionati l’ingresso in piscina per assistere agli incontri di pallanuoto del campionato di serie A2 e nel ritenere di dover contingentare gli ingressi come previsto dalle normative vigenti in relazione all’emergenza Coronavirus la società civitavecchiese permetterà l’ingresso al PalaGalli di 200 spettatori oltre alla stampa ed agli addetti ai lavori. Nc Civitavecchia che rilascerà a tutti coloro che ne faranno richiesta un tesserino nominativo riportante la dicitura “TESSERA SOSTENITORE 2021-2022“, al prezzo simbolico di 10 euro, valido per assistere a tutte le 11 partite di campionato che verranno disputate in casa.