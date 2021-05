Pallanuoto, Nc Civitavecchia: ora o mai più

Ultima possibilità per l’Nc Civitavecchia per lasciare l’ultima posizione in classifica. Si gioca domani la gara decisiva per cercare di trovare una posizione migliore per i civitavecchiesi che alle 16.30 saranno di scena sul campo del Tuscolano nella penultima giornata del campionato di serie A2. Romiti e compagni, ultimi a quota 3, faranno visita alla formazione penultima con 6 punti. All’andata il Tuscolano, con in squadra l’ex Manfredi Iula, si impose per 7-5 al PalaGalli, ecco perchè domani la squadra di Pagliarini è obbligata a vincere. In caso di pareggio o sconfitta infatti l’Nc sarà sicura dell’ultimo posto mentre se dovesse vincere decisiva sarà l’ultima giornata di campionato in programma tra due settimane.