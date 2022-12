Pallanuoto, Nc Civitavecchia: obiettivo non chiudere il 2022 all’ultimo posto

L’Nc Civitavecchia non vuole chiudere il 2022 all’ultimo posto. Si gioca domani una partita molto importante, l’ultima di quest’anno molto difficile per i rossocelesti. La gara valida per la settima giornata del campionato di serie A2 maschile, girone Sud, vedrà i civitavecchiesi guidati da Aurelio Baffetti e Marco Pagliarini sfidare l’Olympic Roma al PalaGalli, con primo scatto al centro alle ore 15. Due gli ex di giornata: Enrico Calcaterra e Stefano Ballarini. I rossocelesti, ultimi con soli 3 punti, affronteranno una formazione che si trova a metà classifica a quota 7 e che punta ad arrivare nelle prime quattro posizioni, quelle che garantiscono i playoff.