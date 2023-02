Pallanuoto, Nc Civitavecchia obbligata a vincere con la Lazio

Domani, ore 15 al PalaGalli, la sfida importante per la salvezza valida per la prima di ritorno

L’Nc Civitavecchia non ha grandi alternative alla vittoria per puntare alla salvezza. Si gioca domani alle ore 15 al PalaGalli una gara fondamentale valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2, girone Sud. Avversaria dei rossocelesti sarà la Lazio, una delle squadre più giovani del campionato.Sono sei i punti di distacco tra le due formazioni, con Romiti e compagni ultimi in classifica e obbligati ad accorciare la distanza.