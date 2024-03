Pallanuoto, Nc Civitavecchia: non dovrebbero esserci problemi

Sfida che non dovrebbe riservare sorprese per l’Nc Civitavecchia. Rossocelesti in acqua domani alle 17 al PalaGalli contro il fanalino di coda Tolentino. Una gara dall’esito scontato visto che i civitavecchiesi sono primi e ancora imbattuti, con 10 vittorie e un pareggio, mentre i prossimi avversari sono ancora fermi a quota zero e hanno fin qui perso tutte le partite disputate, anche con distacchi notevoli. Eloquente in questo senso il dato dei gol fatti e subiti dalle due squadre: l’Nc Civitavecchia ha il miglior attacco e la miglior difesa del girone 2, il Tolentino ha il peggior attacco e la peggior difesa. All’andata è finita 15-3, ovviamente per i rossocelesti, ed è probabile che domani il distacco sarà simile.