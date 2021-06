Pallanuoto, Nc Civitavecchia: non ci sono alternative alla vittoria

Vincere per portare la serie a gara 3. L’Nc Civitavecchia torna subito in acqua dopo il brutto ko subito sabato a Napoli. Domani, ore 18 al PalaGalli, si gioca gara 2 della semifinale playout e per i rossocelesti, che affronteranno la Canottieri Napoli, non ci sono alternative alla vittoria. In caso di nuova sconfitta infatti i campani saranno salvi mentre i civitavecchiesi dovranno poi passare dalla serie finale per conquistare la permanenza in serie A2. Se invece Romiti e compagni riusciranno ad avere la meglio sulla Canottieri, tutto si deciderà in gara 3, in programma alla piscina Scandone sabato prossimo.