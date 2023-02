Pallanuoto, Nc Civitavecchia: nessuno scampo contro il ciclone Vis Nova

Netto e prevedibile ko per l’Nc Civitavecchia nell’ultima giornata d’andata del campionato di serie A2. I rossocelesti, impegnati al PalaGalli, hanno ceduto per 12-2 alla capolista e ancora imbattuta Roma Vis Nova degli ex Alessandro Calcaterra e Leonardo Checchini. Troppo forti gli avversari per sperare in un miracolo. Romani avanti nel primo tempo e che hanno chiuso la pratica nel secondo parziale, chiuso avanti per 8-1. Per i civitavecchiesi, privi dello squalificato Romiti, reti di Luca Pagliarini e Valerio Di Bella. L’Nc chiude l’andata all’ultimo posto con soli 5 punti in classifica.