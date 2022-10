Pallanuoto, Nc Civitavecchia: la serie A2 è realtà

L’Nc Civitavecchia è stata ripescata in serie A2. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi che parlavano dell’inserimento della squadra rossoceleste al posto del Cus Palermo che ha rinunciato all’iscrizione al secondo campionato nazionale. Una bellissima notizia per la pallanuoto civitavecchiese che dopo aver dovuto rinunciare all’A2 femminile, per la mancata iscrizione della Coser, ritrova quella maschile. Il campionato per l’Nc inizierà il 5 novembre e si troverà di fronte le laziali Lazio, Vis Nova, Olympic e Latina, le campane Acquachiara, Canottieri Napoli ed Ischia, gli abruzzesi del Pescara, i marchigiani dell’Ancona, i toscani della Florentia e i siciliani della Waterpolo Palermo.