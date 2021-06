Pallanuoto, Nc Civitavecchia: la salvezza non può attendere

Inizia domani la serie decisiva per la salvezza per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti ricevono alle 15 al PalaGalli l’Arechi Salerno. Si gioca gara 1 della finale playout con i civitavecchiesi che dovranno vincere due partite per salvarsi e archiviare questa stagione davvero complicata. Il match in programma domani sarà il più importante perchè partire bene è fondamentale per Romiti e compagni, soprattutto in casa. Mercoledì a Salerno si giocherà il ritorno.