Pallanuoto, Nc Civitavecchia: la salvezza è vicina

L’Nc Civitavecchia domina e si prende gara 1 della finale playout di serie A2. Al PalaGalli i rossocelesti hanno vinto nettamente per 13-5 contro l’Arechi Salerno dimostrando una superiorità molto evidente. Già nel primo tempo i padroni di casa sono andati sul 4-0 ma in generale hanno controllato senza problemi il ritmo e le varie situazioni di gioco. Per la squadra di Marco Pagliarini doppiette di Romiti, Simeoni, Checchini, Stefano Ballarini, Pagliarini e Iorio e rete di Castello. Nc che avrà due chance per conquistare la permanenza in A2: la prima già mercoledì a Salerno in gara 2. Se dovesse andar male per i civitavecchiesi si tornerà al PalaGalli sabato prossimo. Da sottolineare la presenza in tribuna del tifoso doc Roberto Giacomini, con il suo immancabile megafono, che ha contribuito a dare la carica ai giocatori come confermato dagli stessi a fine partita.