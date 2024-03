Pallanuoto, Nc Civitavecchia in trasferta contro la Locatelli

Sfida esterna sulla carta non proibitiva per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti domani saranno di scena, con primo scatto al centro alle ore 13, a Sori contro la Locatelli. Come detto la gara è alla portata dei civitavecchiesi, primi e ancora imbattuti e che affrontano la squadra al momento sesta e che crede nella possibilità di arrivare in zona playoff. In realtà la vera insidia è quella della piscina in cui si giocherà domani che sarà all’aperto. Una situazione non nuova per Romiti e compagni che in questa stagione hanno già giocato e vinto, contro il Rapallo, in condizioni simili.