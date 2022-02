Pallanuoto, Nc Civitavecchia: finalmente si gioca

Sfida proibitiva ma la buona notizia è che dopo due mesi l’Nc Civitavecchia ha finalmente il via libera per giocare. I rossocelesti saranno di scena domani nella vasca della Florentia nella giornata numero 13, la seconda di ritorno, del campionato di serie A2 maschile girone Sud. Primo scatto al centro alle 19.15 per una sfida sulla carta proibitiva per motivi di classifica ma anche e soprattutto per il periodo travagliato che ha vissuto la squadra allenata da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 18 dicembre. La prima gara del 2022 per Romiti e compagni, ultimi con 3 punti, li vedrà affrontare la formazione terza in classifica a quota 20. L’obiettivo più che fare risultato sarà mettere fieno in cascina in vista dei prossimi impegni.