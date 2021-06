Pallanuoto, Nc Civitavecchia: finalmente la salvezza è realtà

L’Nc Civitavecchia può finalmente esultare. I rossocelesti hanno ottenuto questo pomeriggio la salvezza grazie al successo per 11-10 a Salerno contro l’Arechi, vittoria che segue quella in gara 1 al PalaGalli. Partita quella odierna molto equilibrata con Romiti e compagni che sono stati anche avanti di due reti nella prima parte di match e hanno però rischiato tra terzo e quarto tempo. Per i civitavecchiesi tripletta di Luca Pagliarini e doppiette di Checchini, Romiti, Carlucci e Castello. La squadra di Marco Pagliarini ha ottenuto la permanenza in serie A2, quello che era l’obiettivo iniziale, al termine di una stagione davvero faticosa e difficile.