Pallanuoto, Nc Civitavecchia: così fa male

Sconfitta in rimonta per i rossocelesti che al PalaGalli cedono 12-11 al Latina

Una sconfitta che fa malissimo per il morale e per la classifica. L’Nc Civitavecchia ha ceduto per 12-11 al Latina nella gara che si è giocata al PalaGalli. Un match incredibile con tantissime emozioni dall’inizio alla fine e con i rossocelesti che hanno tanto da recriminare ma contro se stessi per gli errori commessi nei momenti cruciali. I civitavecchiesi hanno avuto l’occasione di chiuderla definitivamente sia sul 10-5, nel terzo tempo, che sull’11-9 ma sono mancati anche mentalmente e sono stati superati dai pontini nel finale. Per l’nc 6 reti di Pagliarini, 4 di Romiti e 1 di Minisini. In classifica i rossocelesti vengono agganciati a quota 3 dal Latina.