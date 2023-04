Pallanuoto, Nc Civitavecchia: con l’Acquachiara serve l’impresa

Torna in acqua l’Nc Civitavecchia attesa da una sfida difficile e molto importante. I rossocelesti domani al PalaGalli, con primo scatto al centro alle ore 15, giocheranno la quartultima giornata del campionato di serie A2 maschile, girone Sud, contro i campani dell’Acquachiara. Match sulla carta molto difficile per il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti che però deve provare a strappare punti ai campani per accorciare il distacco dall’Ischia. Al momento infatti l’Nc Civitavecchia, reduce dal netto ko contro l’Olympic Roma, è ultima con 8 punti e accusa due punti di ritardo proprio dall’Ischia che sarà poi l’avversario nella prossima fondamentale giornata in programma il 29 aprile.