Pallanuoto, Nc Civitavecchia: con la Florentia serve l’impresa

Nc Civitavecchia a caccia dell’impresa per risollevarsi, nella prima di due gare casalinghe consecutive per concludere il 2022. I rossocelesti ospitano domani al PalaGalli la Florentia, una delle due capoliste del girone Sud di serie A2. Primo scatto al centro alle ore 15 per la gara valida per la sesta giornata. Il sette guidato da Aurelio Baffetti e Marco Pagliarini è reduce da tre sconfitte consecutive ed è ultima con 3 punti, gli stessi di Pescara, Ischia e Palermo, e cercherà la difficile impresa di strappare punti ad una delle squadre più forti e in forma di questa stagione.