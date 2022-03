Pallanuoto, Nc Civitavecchia battuta di misura dal Sori

Una sconfitta di misura che fa davvero male per morale e classifica. L’Nc Civitavecchia perde anche con il Sori e rimane in fondo alla classifica, anche se con alcune gare da recuperare. Questo pomeriggio, nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 maschile di pallanuoto, i rossocelesti sono stati superati dai liguri per 9-8. Match sempre in salita per Romiti e compagni che adesso dovranno obbligatoriamente vincere sabato, nell’altro match salvezza contro il Latina, in programma al PalaGalli, per rialzarsi e sperare ancora nella permanenza in categoria.