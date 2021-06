Pallanuoto, Nc Civitavecchia a Napoli per la salvezza

Si gioca domani, ore 15, alla piscina Scandone di Napoli la gara decisiva valida per la semifinale playout. La Canottieri Napoli ospita l’Nc Civitavecchia nella “bella” dopo che le prime due gare hanno visto una vittoria a testa. Chi vince ottiene la permanenza in A2 chi invece perde dovrà passare dal turno della finale playout. Per i civitavecchiesi servirà offrire una prestazione simile a quella di mercoledì con grinta e cuore per concludere al meglio una stagione davvero difficile.