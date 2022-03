Pallanuoto, Nc Civitavecchia a Napoli per crescere ancora

Rossocelesti di scena domani pomeriggio, alle ore 15, alla piscina Scandone per sfidare i padroni di casa secondi in classifica

Arriva un’altra partita molto difficile e che servirà soprattutto per arrivare al top fisicamente nelle prossime partite per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti saranno di scena domani pomeriggio, alle ore 15, alla piscina Scandone per sfidare i padroni di casa della Canottieri Napoli. Gara come detto che sulla carta sarà proibitiva per i civitavecchiesi guidati da Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti, reduci da due sconfitte consecutive nel 2022, quelle contro Florentia e Vis Nova e che affronteranno la seconda forza del campionato.