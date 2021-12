Pallanuoto, Nc Civitavecchia a Latina per i primi punti stagionali

Gara molto importante quella valida per la quinta giornata di serie A2 per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti domani, ore 15, saranno di scena alla piscina scoperta di Latina per affrontare i padroni di casa. Al momento i civitavecchiesi sono a quota zero in classifica mentre gli avversari di domani hanno 3 punti e una gara in meno disputata. Obiettivo per Romiti e compagni sarà cercare di vincere e conquistare i primi punti stagionali dopo una partenza difficoltosa sul piano dei risultati.