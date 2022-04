Pallanuoto, Nc Civitavecchia a Catania per dimenticare l’Acquachiara

Dimenticare immediatamente l’amaro pareggio subito pochi giorni fa e ripartire nella prossima difficile sfida. Neanche il tempo di analizzare quanto successo contro l’Acquachiara che l’Nc Civitavecchia, reduce da 3 pareggi consecutivi, torna subito in acqua in un altro scontro importante per cercare di arrivare almeno ai play-out. Domani, ore 15, i rossocelesti saranno di scena a Catania per affrontare la Muri Antichi in quella che da calendario è la terzultima giornata del campionato di serie A2 maschile, girone Sud. Una gara difficile visto che i siciliani sono quarti in classifica e a caccia degli ultimi punti per centrare i play-off mentre i civitavecchiesi hanno mantenuto il penultimo posto.