Pallanuoto, Nc Civitavecchia a caccia di continuità

Dopo la prima vittoria stagionale per l’Nc Civitavecchia l’obiettivo è dare continuità alle proprie prestazioni. I rossocelesti domani alle ore 17.30 saranno di scena a Pescara per affrontare i padroni di casa. Si gioca la terza giornata del campionato di serie A2 con i civitavecchiesi a quota 3 in classifica e gli abruzzesi, neopromossi, ancora fermi a zero punti. Buone notizie per l’Nc arrivano da capitan Romiti che nonostante l’espulsione rimediata sabato scorso non è stato squalificato. Sarà ancora assente Visciola.