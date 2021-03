C’è aria di rivalsa in casa Nc Civitavecchia. Si gioca domani la prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 girone Centro che vedrà i rossocelesti ospitare al PalaGalli, ore 15, l’Ancona. Dopo la sconfitta dell’andata per 14-10 e le prime 5 gare non all’altezza, Romiti e compagni vogliono rifarsi e scalare posizioni in classifica.