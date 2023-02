Pallanuoto, Nc Civitavecchia a caccia del bis con l’Ancona

Una trasferta difficile ma con l’esigenza di trovare punti per avere ancora speranze di salvezza. Domani alle 16 prima e unica trasferta nelle Marche per l’Nc Civitavecchia che faranno visita alla Vela Nuoto Ancona. Curiosamente gli avversari di domani sono gli unici battuti in questa stagione da Romiti e compagni, nella gara d’andata al PalaGalli per 11-7. Ad Ancona servirà fare l’impresa dopo gli ultimi negativi risultati.