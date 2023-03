Pallanuoto, Nc attesa dalla dura trasferta di Firenze

L’Nc Civitavecchia deve provare l’impresa e cercare di conquistare punti pesanti per la classifica. Si gioca domani alle 18 una gara molto complicata per i rossocelesti, attesi dalla Florentia seconda in classifica. Come detto si tratta di un impegno molto difficile, quasi un testa-coda del campionato, visto l’ultimo posto dei civitavecchiesi e il secondo dei toscani. La buona notizia per la gara di Firenze arriva dall’infermeria. Tolto il solo Giordano Visciola, costretto a saltare gli ultimi impegni per un fastidioso infortunio, l’intera rosa è a disposizione.