Pallanuoto, Nc a caccia della vittoria per chiudere il discorso playoff

Tornare alla vittoria dopo il primo ko stagionale subito contro la Locatelli e chiudere il discorso per i playoff. Sono gli obiettivi dell’Nc Civitavecchia che dopo la pausa per le festività pasquali è di nuovo pronta per tornare a giocare. I rossocelesti domani alle 16 faranno visita all’Osimo Pirates nella gara che si giocherà alla piscina Sterlino di Bologna. Il match è valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di serie B maschile, girone 2, e potrebbe già portare all’acquisizione del primo obiettivo stagionale per i civitavecchiesi. Se infatti i rossocelesti dovessero ottenere i tre punti, saranno aritmeticamente qualificati per i playoff.